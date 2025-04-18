انهيار زوجة سليمان عيد فور وصول جثمانه مسجد المجمع الإسلامي

انهيار زوجة سليمان عيد فور وصول جثمانه مسجد المجمع الإسلامي

انهيار زوجة سليمان عيد فور وصول جثمانه مسجد المجمع الإسلامي

كتب: أحمد عبد الرحمن


انهارت زوجة الفنان سليمان عيد فور وصول جثمانه إلى مسجد المجمع الإسلامي في منطقة الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

انهيار زوجة سليمان عيد

ودخلت زوجة سليمان عيد إلى المسجد وهي تصرخ وتقول «يا حبيبي سبتني لمين يا حبيبي».

جنازة سليمان عيد

وتوفي سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد.

جنازة سليمان عيد

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