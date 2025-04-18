صُنع في الصين.. فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض يثير الجدل على مواقع التواصل

أثار فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورته الدبلوماسي الصيني، تشانغ تشيشن، على حسابه في منصة «إكس»، ليؤكد أن الفستان صُنع في مصنع بمدينة مابو الصينية، حيث يعمل مستخدمو «ويبو»، وذلك على خلفية استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض

و وفقًا لصحيفة «ديلي ميرور» البريطانية ظهرت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في لقاء صحفي مؤخرًا وهي ترتدي فستانا أحمر بتطريز أسود وقد تعرف مجموعة من العاملين في شركة صينية على الفستان وأكدوا أنه من إنتاجهم، ما أثار تعجب تشانغ تشيشن، الذي يشغل منصب القنصل العام في إندونيسيا قائلًا عبر منصة إكس «اعتدنا على اتهام الصين، أما شراء المنتجات الصينية خلال الحرب التجارية فهو شيء لا أفهمه».

علقت سوزان سكافيدي مديرة معهد قانون الموضة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام قائلة: «منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأزياء الفاخرة التي ارتدتها ليفيت هي مجرد مزاعم مبالغ فيها ومجرد دعاية للشركات الصينية»، مؤكدة أن أفضل رد للمتحدثة باسم البيت الأبيض هو الظهور بقطعة ملابس فاخرة صنعت في أرقي بيوت الأزياء بالولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض ترتدي «فستان صنع في الصين»

من جانبه رأى مينه هافام أستاذ الوسائط الرقمية في معهد برات إن فستان ليفيت يعكس خلل الإدارة الأميركية الجديدة في فهم الاقتصاد العالمي وفرضها للرسوم الجمركية، لاسيما الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الدول الآسيوية، والصين على وجه الخصوص: «لا ينبغي أن نستغرب أن فستان ليفيت صنع في الصين، ولا شك أن هاتفها والعديد من الأشياء الأخرى التي تملكها صُنعت أيضاً في الصين».

يذكر أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مستمرة في الاشتعال، ورداً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين، ردّ المسؤولون الصينيون، بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125%.