الأمم المتحدة: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب و3600 طفل يعانون سوء تغذية

أعلنت الأمم المتحدة، أنّ قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب، وذكرت أنّ 3600 طفل يتلقون العلاج جراء سوء التغذية حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

في أغسطس 2024، أفادت الأمم المتحدة بأن 15 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، منهم 3288 حالة حادة تتطلب رعاية عاجلة.

وفي فبراير 2024، حذرت يونيسيف من أن 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مع وجود حالات هزال شديدة تهدد الحياة.

وفي يونيو 2024، أكدت يونيسف أن 90% من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم، نتيجة للأعمال القتالية المستمرة والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. ​

وفي نوفمبر 2024، أغلقت جميع المخابز في وسط قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الإمدادات الغذائية، ما ترك السكان أمام مأساة جديدة تفاقم الأوضاع الكارثية في القطاع.