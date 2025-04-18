مرسى علم تستقبل 185 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 12 دولة أوروبية

تستقبل مرسى علم 185 رحلة طيران تقل 37 ألف سائح من جنسيات أوروبية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية وذلك على مدار الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية وأمنية وتنظيمية عالية المستوى.



مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات الطيران المعلنة بمطار مرسى علم تبين وصول 185 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 37 ألف سائح من 12 جنسية أجنبية على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت.



وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والشيك والنمسا والمجر وبلجيكا وسويسرا وهولندا وفرنسا وسلوفينيا لوكسمبورج، حيث يتم استقبالهم من خلال فرق العلاقات العامة بالترحاب والورود ومشروبات الضيافة، ونقلهم عبر حافلات سياحية إلى الفنادق.



زيادة معدلات رحلات طيران في مرسى علم



ولفت إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الوافدة الأسبوع الجاري بزيادة قدرها 12 رحلة طيران أسبوعية عن مثيلاتها الأسبوع الماضي، حيث تعتبر مرسى علم أفضل الوجهات السياحية لدى السائح الأوروبي لما تملكه من مقومات سياحية وطبيعية.