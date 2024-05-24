فنادق مرسى علم تستقبل 29 ألف سائح أوروبي خلال الأسبوع

تستقبل فنادق مرسى علم حوالي 29 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمين على متن 144 رحلة طيران من مختلف مطارات أوروبا، وذلك بدءاً من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع، وسط إجراءات وقائية وأمنية واحترازية وتنظيمية خاصة، مع استقبال السياح الأجانب بالهدايا.

وصول آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر آخر استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب، لافتاً في تصريحات لـا«لوطن»، إلى أن جدول تشغيل الرحلات إلى مطار مرسى علم يكشف عن وصول 144 رحلة طيران على مدار الأسبوع المقبل قادمة من مختلف مطارات أوروبا تقل 29 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات الأجنبية من 12 دولة أوروبية على رأسهم ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك.

استقبال السياح الأجانب

وأشار الخبير السياحي إلى استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا والترحيب ونقلهم بالحافلات السياحية وتسكينهم بالفنادق والعمل على راحتهم وعمل برامج متنوعة ورحلات سياحية ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية، بهدف إدخال البهجة والسرور وتنشيط السياحة علي شواطئ مرسى علم.