أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 14-4-2025.. «الأونصة وصلت كام؟»

أعلنت مؤسسة «آي صاغة» للذهب والمجوهرات، تحديثا جديدا في اسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 بالصاغة والمحلات، ليصل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC والتي تزن 20 جراما إلى 114 ألفا و525 جنيها للشراء.

ويعد الاستثمار في الذهب من بين أفضل الاستثمارات المتاحة للراغبين في حفظ مدخراتهم بصورة آمنة وتسييل هذه المدخرات في أي وقت، وترصد السطور التالية اسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر تحديث معلن على موقع «آي صاغة» لأبرز الأوزان وأكثرها انتشارا بين المتعاملين في السوق المحلي.

أسعار سبائك الذهب اليوم وزن 2.5 جرام من بي تي سي

ووفقا لآي صاغة، سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وزن جرامين ونصف الجرام، من بي تي سي BTC، حوالى 14 ألف و330 جنيها على مستوى الشراء.

وأوضحت آي صاغة للذهب عبر موقعها الرسمي، أنه عند إعادة بيع السبيكة الذهب والمصنوعة بالكامل من الذهب الخالص عيار 24، يسترد البائع مبلغ 26 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام في حالة إعادة البيع، طالما لم يتم فتح الغلاف، أما إذا تم فتح الغلاف يُسترد 10 جنيهات من المصنعية فقط بدون الدمغة.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام من بي تي سي

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد عيار 24، من بي تي سي، حوالى 5 آلاف و870 جنيها على مستوى الشراء.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام BTC اليوم

ووصل سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم من بي تي سي، إلى حوالى 28 ألفا و730 جنيها على مستوى الشراء.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام اليوم

وبالنسبة إلى سعر السبيكة الذهب عيار 24 اليوم فى مصر، والتي تزن 10 جرامات من بي تي سي، سجل 57 ألفا و450 جنيها للشراء.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

أما سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 للوزن الأوسع انتشارا، 31.1 جراما من بي تي سي، والتي تعادل أوقية أو اونصة ذهب عالميا، وصل إلى 178 ألفا و525 جنيها للشراء.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم

وسجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم وزن 50 جراما من بي تي سي، حوالى 285 ألفا و305 جنيهات على مستوى الشراء.