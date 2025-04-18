جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم 40 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ سلاح الجو هاجم نحو 40 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر جيش الاحتلال، أنّ الفرقة 252 تعمل على تدمير عدد كبير من البنى التحتية في شمال قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 51 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وتستمر محاولات الوساطة الدولية، بما في ذلك جهود مصر، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.