نجوم الفن يودعون سليمان عيد في جنازة مهيبة بالشيخ زايد

كتب: خالد فرج

حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جنازة الفنان سليمان عيد من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ريهام عبد الغفور وأشرف زكي وشيماء سيف في جنازة الراحل سليمان عيد



وكان في مقدمة المشيعين الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محمد رياض، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، إيهاب فهمي وحسام داغر وريهام عبد الغفور وأحمد خالد صالح وأحمد السقا وأشرف عبد الباقي وهشام ماجد، ومحمد عادل إمام وأحمد رزق ومحمد جمعة.



وغيب الموت الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث فاضت روحه إلى بارئها أثناء نقله للمستشفى عن عمر يناهز 64 عاما.



وكان آخر ظهور للفنان سليمان عيد أثناء تقديمه لواجب العزاء إلى أسرة المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية، الأربعاء الماضي، وبدا في حالة صحية جيدة.