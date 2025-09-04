أشرف زكي: بناء عيادات طبية جديدة داخل دار رعاية الفنانين

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة من بينهم الفنان إيهاب فهمي، عزوز عادل، وأيمن عزب، داخل مقر دار رعاية الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، والذي أعلن خلاله عن العديد من التفاصيل والقرارات الجديدة الخاصة بالدار.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لنقابة المهن التمثيلية بالدار

وأوضح أشرف زكي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي أنه سيتم بناء عيادات طبية جديدة بالإضافة إلى إضافة المزيد من الغرف داخل الدار، فضلاً عن تجديد الثقة في الفنان محمود عبد الغفار، مدير دار إقامة كبار الفنانين.

وأشاد عدد كبير من الفنانين المقيمين في الدار بحسن المعاملة والراحة التي يقدمها لهم، مؤكدين على تلبية كافة احتياجاتهم على الفور، بقيادة الدكتور أشرف زكي ورعايته الإنسانية المستمرة للدار.

تدشين دار رعاية الفنانين

وكان الدكتور أشرف زكي وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، قاموا بافتتاح دار الرعاية فى منطقة 6 أكتوبر عام 2022، ولاقي ترحيب شديد من الفنانين لتلك المبادرة الانسانية الهامة.