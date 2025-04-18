أوس أوس يكشف تفاصيل آخر لقاء مع سليمان عيد.. «كان عندي إمبارح وصايم»

أوس أوس يكشف تفاصيل آخر لقاء مع سليمان عيد.. «كان عندي إمبارح وصايم»

أوس أوس يكشف تفاصيل آخر لقاء مع سليمان عيد.. «كان عندي إمبارح وصايم»

كتب: بسمة شطا

كشف الفنان أوس أوس عن لقاء جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، مساء أمس، وذلك قبل رحيله صباح اليوم بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة صحية.

أوس أوس يكشف كواليس آخر لقاء مع سليمان عيد

وشارك الفنان أوس أوس منشور عبر حسابه على «انستجرام» قال فيه: «كان عندي إمبارح وصايم، والمفروض نتقابل بعد صلاة الجمعة النهاردة، بس مكنتش أعرف يا عم سليمان إنك هتمشي، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك يا عم سليمان بحق يوم الجمعة، يا رب اغفر له وسامحه ونور قبره».

سليمان عيد

يذكر أن الفنان سليمان عيد أصيب فجر اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في ضعف في عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، رغم محاولات إنعاش قلبه أكثر من مرة، لكنه فارق الحياة.

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