محافظ الشرقية: توريد 1222 طنا من القمح إلى الشون والصوامع

محافظ الشرقية: توريد 1222 طنا من القمح إلى الشون والصوامع

محافظ الشرقية: توريد 1222 طنا من القمح إلى الشون والصوامع

كتب - نظيمة البحراوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن من محصول القمح للشون والصوامع بلغ 1222 طنا، مشيرا إلى انتظام عملية التوريد على مستوى المحافظة، مشددا على أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، خاصة أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن طوال العام.

استلام القمح المحلي طبقا للضوابط

من جانبه، أوضح عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين في الشرقية أن تسلم الأقماح يكون طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، ومتابعة انتظام العمل بالصوامع والبناكر والهناجر والشون ومراكز التجميع، ويجري استلام درجات النظافة المختلفة في نفس الخلية بالنسبة للصوامع والبناكر، وفي لوطات منفصلة ومنتظمة بالنسبة للهناجر والشون ومراكز التجميع.

أشار إلى أن جميع الأقماح الموردة إلى الشون المجهزة للتخزين تكون في فوارغ جوت جيدة أو مستعملة بحالة جيدة ويكون الجوال سليما للتعبئة أما بالنسبة للصوامع والبناكر فيجري التوريد صب أو فوارغ بلاستيك على أن تكون وزن الفارغة البلاستيك 120 جراما ووزن الفارغة الجوت 1.125 كيلوجرام.

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