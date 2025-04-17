شون وصوامع المنيا تستقبل 3878 طناً من محصول القمح لموسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت 3877 طناً و897 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2025، من خلال 42 موقع استلام بجميع المراكز والمدن، مشدداً على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

متابعة مستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح

وجه محافظ المنيا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة انتظام عملية توريد الأقماح وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة

أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة 212 ألفا و 972 فدانا، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يجري توريدها بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.