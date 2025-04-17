«الزراعة»: صرف مستحقات موردي القمح خلال 48 ساعة.. وسعر الأردب 2200 جنيه

قال الدكتور محمد القرش، مٌعاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك توجيهات صادرة من وزير الزراعة لكل مُديريات ومُديري الجمعيات الزراعية على مٌستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى لمٌوسم حصاد القمح، مع توفير احتياجات المُزارعين وتيسير عمليات التوريد لوزارة التموين، لافتًا إلى أن هناك تواجد دائم ومُستمر من قبل مسؤولي الزراعة حتى في فترات الأعياد والإجازات.

تعظيم المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية لتجهيز واستقبال الأقماح، وأن الدولة بذلت جهودًا ضخمة لتعظيم المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب تطوير البيئة اللوجستية الخاصة باستلام المحصول.

صرف مستحقات موردي الزراعة خلال 48 ساعة

وأوضح أن الفلاح يُورد الكمية الخاصة به، وتُشكَّل لجنة لتحديد درجة النقاوة، ويتم بناءً عليها حساب قيمة التوريد، ويُصرف المبلغ المستحق خلال 48 ساعة فقط، مُشيرًا إلى وجود اهتمام كبير بسرعة صرف المستحقات.

وأكد أن الدولة رفعت سعر توريد الأردب ليصل إلى 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، بعدما كان 2000 جنيه العام الماضي، مُوضحًا أن السعر العالمي حالياً أقل من ذلك حوالي 1800 جنيه، وهو ما يؤكد أن الدولة تُقدم دعماً مُباشراً للفلاح المصري.