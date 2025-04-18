الوسط الفني يستقيظ على خبر وفاة سليمان عيد: «رحلت يا صديق العمر»

كتبت - هبة أمين

نعى عدد من نجوم الفن، زميلهم الفنان سليمان عيد الذي وافته المنية بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الأمر الذي جعل الحزن يسيطر على الصفحات الرسمية لنجوم الوسط الفني وتحولت حساباتهم إلى دفتر عزاء ورثاء للفنان الراحل.

وبكلمات مؤثرة كتب الفنان هاني رمزي، عبر حسابه بـ انستجرام ينعى سليمان عيد قائلا: «كدة برضه يا سولى تمشي فجأه طب أقول إيه يا صديق عمري يا اللى مافيش زيك صديق، الله يرحمك يا غالي هتوحشنى قوي».



وفاة مفاجئة للفنان سليمان عيد

كتب الفنان كريم عبدالعزيز، بقوله: «إنا لله و إنا اليه راجعون، ربنا يرحمك يا سليمان و يسكنك فسيح جناته، فقدنا فنان وإنسان محترم وخلوق، ربنا يصبر أهلك ويصبّرنا جميعا، الرجاء الدعاء له بالرحمة».

الفنان إدوارد ينعي سليمان عيد

كتب الفنان إدوارد، عبر حسابه بـ انستجرام قائلا: « صحيت على الخبر المفجع ده، الله يرحمك يا سليمان يا أطيب قلب، اشتغلنا مع بعض كتير ومش قادر أصدق إن أصحى ألاقي الخبر ده، ربنا يصبر أهلك يا حبيبي».

ونعاه الفنان أكرم حسني بقوله: «مع السلامة يا عم سليمان يا حبيبي، هتوحشنا ربنا يصبر كل حبايبك. وكتب الفنان مراد مكرم، عبر حسابه بـ فيس بوك قائلا: يا وجع القلب على الصبح، ايه الصدمة دي؟، ماتتعزش على الله خلقك يا سليمان ربنا يرحمك ويصبر ولادك وحبايبك».