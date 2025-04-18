موجة حارة تضرب البلاد وذروتها الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. كم تسجل الحرارة؟

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع خلال الساعات المقبلة، وتمر البلاد بموجة حارة تضرب العديد من المدن والمحافظات، وفقا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك نتيجة تأثر الأجواء بكتل هوائية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيساهم في زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة نهارًا.





ومن المتوقع أن يكون طقس الأيام المقبلة حارًا خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد في تلك الفترة.

كم ستسجل درجات الحرارة في ذروة الموجة الحارة؟

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، كم ستسجل درجات الحرارة مع ذروة الموجة الحارة التي توافق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة يوم الأربعاء نحو 34 درجة مئوية، فيما تصل إلى 39 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.





درجات الحرارة يوم الثلاثاء في ذروة الموجة الحارة

القاهرة: العظمى 34 والصغرى 21

السواحل الشمالية: العظمى 32 الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 36 الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمي 39 والصغرى 21



وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر في تلك الفترة حتى نهاية شهر أبريل حيث تستمر التقلبات والتفاوت في درجات الحرارة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الظهيرة، مع ارتداء ملابس خفيفة خلال النهار مع الاحتفاظ بـ معطف خفيف ليلًا.





