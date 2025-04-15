الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية صباحا ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع المحافظات، بقيم بين درجة ودرجتين في قيم الحرارة العظمى مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة أمس، ويرجع هذا إلى تأثر البلاد بكتل صحراوية حارة قادمة من الجنوب.

وتوقعت الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم على مدن والمحافظات كما يلي:



- القاهرة، العظمى 25، الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، العظمى 26، الصغرى 14.



- أكتوبر، العظمى 26، الصغرى 13.



- بنها، العظمى 24، الصغرى 13.



- دمنهور، العظمى 24، الصغرى 12.



- وادي النطرون، العظمى 23، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، العظمى 23، الصغرى 12.



- المنصورة، العظمى 24، الصغرى 12.



- الزقازيق، العظمى 23، الصغرى 13.



- شبين الكوم، العظمى 23، الصغرى 13.



- طنطا، العظمى 22، الصغرى 13.



- دمياط، العظمى 21، الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 21، الصغرى14.



- الإسماعيلية، العظمى 25، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 24، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 23، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 21، الصغرى 11.



- رأس سدر، العظمى 25، الصغرى13.



- نخل، العظمى 23، الصغرى 05.



- كاترين، العظمى 16، الصغرى 05.



- الطور، العظمى 26، الصغرى16.



- طابا، العظمى 24، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 27، الصغرى17.



- الإسكندرية، العظمى 22، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 22، الصغري 12.



- مطروح، العظمى 21، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 23، الصغرى 10.



- سيوة، العظمى 25، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 27، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 26، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 26، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 27، الصغرى 19.



- شلاتين، العظمى 30، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى26، الصغرى 20.



- أبو رماد، العظمى 27، الصغرى 19.



- رأس حدربة، العظمى 26، الصغرى 20.



- الفيوم، العظمى 26، الصغرى 15.



- بني سويف، العظمى 26، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 27، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 27، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 28، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 29، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 30 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 31، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 28، الصغرى 18.



- أبو سمبل، العظمى 29، الصغرى 19.