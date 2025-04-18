دليل سكان المدن الجديدة: خطوات بسيطة لتوصيل الغاز الطبيعي لمنزلك

كتبت - إسراء حامد محمد

في كثيرا من الأحيان، وعندما ينتقل أحد الأشخاص للسكن في إحدى المدن الجديدة، يبدأ في البحث عن كيفية توصيل المرافق الأساسية للمنزل، ومن أبرز تلك المرافق الغاز الطبيعي، حتى لا يضطر الساكن لاستخدام إسطوانات الغاز التي لا تكفي احتياجه، وتجنبا لنفاذها في أوقات غير مناسبة.

وحددت شركة غاز مصر عدة خطوات يجب إجراءها لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل الموجودة بالكومباوندات في المدن الجديدة وفق المقع الرسمي لشركة غاز مصر، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

خطوات التعاقد على الغاز المنزلي للمدن الجديدة

في البداية يتم التوجه لمقر شركة غاز مصر وفق محل السكن الجديد.

ويتم تقديم رﻗﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ، وفي حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

يتم تقديم طلب التعاقد علي توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية.

المستدات المطلوب تقديمها عن تقديم طلب توصيل الغاز الطبيعي

ﺻﻮرة من ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ، على أن تكون ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.

ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر ﻣﺪﺗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.

إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة وأصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة و ليست للعقار بالكامل.

وفي حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة فاتورة مدفوعة مقدما

أما في حالة عدم تطابق توقيع العميل علي أوراق التعاقد وعقد الشقة، فيتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام.

بالنسبة للكمبوند، فيجب الحصول على موافقة الكمبوند أو موافقة اتحاد الشاغلين.

أما بالنسبة للجمعياتن فيجب موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة.