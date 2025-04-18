«السياحة الثقافية»: زيادة معدلات الطلب على زيارة مصر من دول أمريكا اللاتينية

«السياحة الثقافية»: زيادة معدلات الطلب على زيارة مصر من دول أمريكا اللاتينية

«السياحة الثقافية»: زيادة معدلات الطلب على زيارة مصر من دول أمريكا اللاتينية

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن زيادة الطلب على زيارة مصر من دول أمريكا اللاتينية الناطقة باللغة الإسبانية، موضحا أن العديد من شركات السياحة بتلك الدول راغبة في زيادة معدلات رحلاتها إلى المقصد السياحي المصري، خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن غالبية سياح دول أمريكا اللاتينية يرغبون في زيارة المدن الأثرية المصرية، لاسيما الأقصر وأسوان والقاهرة.

ضرورة العمل على زيادة الطاقة الجوية الناقلة للسياح من أمريكا اللاتينية لمصر

وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة من دول أمريكا اللاتينية لمصر، شهدت زيادة تٌقدر بنحو 18%، خلال الموسم الشتوي الحالي، مقارنة بالموسم الماضي، لافتا إلى أن الحركة الوافدة من هذا السوق مهمة جدا؛ إذ أن غالبية سياح تلك الدول من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط مدة إقامتهم بمصر يتخطى حاجز الـ8 أيام، مشددا على ضرورة العمل على زيادة الطاقة الجوية الناقلة بين دول أمريكا اللاتينية ومصر.

أعداد السياح الوافدين لمصر

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، جيدة، موضحا أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الوافدين إلى المقصد السياحي المصري بنهاية عام 2025، سيتجاوز حاجز الـ17 مليون سائح.

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