5 علامات مبكرة تنذرك بتوقف القلب المفاجئ.. لا تتجاهلها

يحدث توقف القلب المفاجئ نتيجة قصور وظيفي في النظام الكهربائي للقلب بدون سابق إنذار، فتتسارع ضربات القلب بشكل خطير ويُعاني البُطينين، من الرفرفة والرجفان ما يحول دون نقل الدم إلى الجسم، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

علامات تنذرك باقتراب توقف القلب المفاجئ

وحذر مجموعة من الباحثين في السويد من 5 علامات تحذيرية مبكرة قد تنذر باقتراب حدوث توقف القلب المفاجئ قبل أيام من حدوثه، وتشمل هذه العلامات حالات الإغماء المتكررة، الغثيان والقيء، خفقان القلب غير المعتاد، بالإضافة إلى ضيق في النفس وألم في الصدر.

ووفقًا لتقرير طبي نشره موقع هيلث لاين الطبي تكمن خطورة توقف القلب المفاجئ في حدوثه دون وجود أسباب واضحة، ما يصعب التدخل الطبي في الوقت المناسب، وتشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بهذه المتلازمة يتراوح بين 4 لـ5 ملايين شخص سنوياً حول العالم، إذ يفقد القلب قدرته على ضخ الدم بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى الوفاة الفورية خلال دقائق معدودة.

ويمكن علاج توقف القلب المفاجئ إذا تلقى المريض المعالجة الطارئة على الفور، إذ تصل نسبة النجاة إلى 90 % في حال بدء المعالجة خلال الدقائق الأولى التالية لتوقف القلب المفاجئ، وتقل هذه النسبة بمعدل 10% لكل دقيقة تأخير.

الوقاية من توقف القلب المفاجئ

وللوقاية من الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، نصح الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بضرورة الحرص على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم وضبط السكر والمحافظة على وزن صحي، بالإضافة إلى الالتزام بنظام غذائي قليل الدسم وإنقاص الوزن في حال البدانة.