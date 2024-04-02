حسام موافي يكشف كيفية تنظيم ضربات القلب السريعة.. وسيلة غير متوقعة

سرعة نبضات القلب أو عدم انتظامها، تعد من المشكلات التي تصيب القلب نتيجة وجود خلل به، أو قد يكون بسبب بذل مجهود كبير، مثل ممارسة الرياضة أو الشعور بعاطفة قوية، حيث في حال عدم التعامل معها بشكل صحيح يمكن أن يتطور الأمر ليشكل خطورة أكبر.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب بقصر العيني، في لقاء تليفزيوني إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث سرعة في نبضات القلب، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الطرق التي تساعد على علاجها والتي منها القيء لأنه يساعد على إعادة ضربات القلب إلى حالتها الطبيعية.

زيادة ضربات القلب

وجاءت من ضمن الطرق التي تساعد على إعادة ضربات القلب إلى حالتها الطبيعية هي حك العينين بقوة أو وضع منشفة باردة على الوجه بالإضافة إلى الضغط على نقطة معينة في الرقبة، حيث إن هذه الأشياء تعمل على تنشيط العصب العاشر الذي يساعد على تنظيم نبضات القلب وتجنب زيادتها.

أسباب زيادة نبضات القلب

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نبضات القلب والتي منها التوتر وأيضا مرض السكري يسبب دقات قلب سريعة، وكذلك انخفاض السوائل في الدم، بالإضافة إلى حدوث اختلال وراثي في كهرباء القلب وراثي أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة، وفقا لما ذكره الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أن نقص الهيموجلوبين «الأنيميا» يعد أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة سرعة نبضات القلب وأيضا عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم.