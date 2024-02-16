أخطر 5 رياضات في العالم.. متعة قد تتحول إلى إصابة أو موت فوري

تحظى الرياضة بشعبية عالمية، فهي تتخطى اللغات والبلاد، ويوجد أكثر من 8000 رياضة في العالم، لكن هناك رياضات تتميز بخطورتها العالية، ومخاطر قد تسبب الموت الفوري للاعبيها إذا لم يقوموا بها بالشكل المناسب أو لم تتوفر أساليب آمان كافية.

يحيط بنا العديد من الرياضات الخطيرة التي قد تصيب لاعبيها بإصابات بالغة، وهو ما كشف عنه موقع «pledge sports».

ركوب الثيران

وتعتبر رياضة ركوب الثيران من أكثر الرياضات خطورة على الإطلاق، فهي تصيب لاعبيها بإصابات خطيرة في الرقبة والرأس والارتجاجات أو ربما الموت، ففي عام 2023، جرى تسجيل 3 حالات وفاة بسببها.

كرة القدم الأمريكية

وتأتي كرة القدم الأمريكية في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، إذ يتعرض اللاعبون لإصابات خطيرة، مثل الارتجاج وتمزق للأربطة وخلع في الكتف حتى الشلل الرباعي.

تسلق الجبال

وتعتبر رياضة تسلق الجبال من أكثر الرياضات خطورة أيضاً، فعلى المتسلق التعامل مع وعورة الجبال والطقس السيئ في وقت واحد، ويتعرض المتسلقون لإصابات جسدية عنيفة في الكاحل والظهر وتمزق في الأربطة، ويتم تسجيل من 3023 إلى 3816 إصابة كل عام.

سباق السيارات

مع اندفاع السيارات بسرعات مهولة في أماكن محدودة، فحدوث الإصابات يكاد يكون مضمونًا وقتها، ومع وجود أخطاء للسائقين وعوامل مثل الطقس السيئ، تتحول وقتها تلك الرياضة إلى مجموعة من الأحداث المأساوية، فلا تزال رياضة سباق السيارات من أكثر الرياضات خطورة في العالم.

القفز من المرتفعات

إذا كنت تعتقد أن ركوب الطائرات هو أمر مخيف، فبالنسبة للبعض هذا الأمر لا يمثل تحد كافي، فاختار هولاء الأشخاص الأبراج والطائرات والمباني المرتفعة للقفز من فوقها، وعلى الرغم من خطورتها إلا أنها عدد ضحاياها قليل نسبيًا، فلاعبوها إلى تدريبات شاقة لإتقان هذه الرياضة، إلا أنها لا تزال من أخطر الرياضات في العالم.