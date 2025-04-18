جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عضو «حزب الله» اللبناني محمد أسعد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال العضو في «حزب الله» اللبناني محمد أسعد، باستخدام ذخيرة دقيقة في منطقة صيدا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ولم تُكشف تفاصيل إضافية عن أسعد أو دوره داخل الحزب، إلا أن هذه العملية تأتي في سياق تصعيد مستمر ضد قيادات حزب الله في لبنان.​

وتُعد عملية الاغتيال جزءًا من سلسلة عمليات استهدفت قيادات في حزب الله مؤخرًا، إذ أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اغتيال قيادي في الحزب بغارة جوية في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان، مبررًا ذلك بأنه كان يتعامل مع وسائل قتالية.​