قبل السفر خلال العطلات.. اعرف السرعات المقررة على الطرق

مع العطلات الرسمية المقررة على مدار الأسبوع المقبل من شم النسيم وعيد تحرير سيناء واحتفالات الربيع يقرر الكثيرون السفر إلى الأماكن المختلفة لقضاء إجازة سعيدة ومختلفة، وقبل السفر يجب أن يعرفوا السرعات المقررة على الطرق، فكثيرًا ما يتعرض قائدو المركبات للمخالفات المرورية بسبب تجاوز السرعات المحددة، وغالبًا ما يكون ذلك ناتجا عن جهلهم بتلك السرعات.

حرصت الإدارة العامة للمرور على نشر التوعية بشأن السرعات المقررة على الطرق لتفادي الوقوع في المخالفات، وضمان سلامة الجميع على الطرق.

السرعات المقررة على الطرق



نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي تفاصيل السرعات المقررة على مختلف الطرق، سواء داخل المدن أو في المناطق السكنية والصناعية والسياحية، وكذلك على الطرق الرئيسية والصحراوية.

السرعات المقررة داخل المدن



40 كم/ساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.



60 كم/ساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية



40 كم/ساعة لجميع أنواع المركبات دون استثناء.

السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية الرابطة بين المحافظات



60 كم/ساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمي تريلر.



70 كم/ساعة لسيارات النقل.



80 كم/ساعة لسيارات نقل الركاب.



90 كم/ساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعات على الطرق الصحراوية



70 كم/ساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمي تريلر.



80 كم/ساعة لسيارات النقل.



90 كم/ساعة لسيارات نقل الركاب.



100 كم/ساعة لباقي أنواع السيارات.



وأكدت وزارة الداخلية على أهمية التزام السائقين بهذه السرعات لتجنب الغرامات والحفاظ على السلامة العامة، كما تُشدد على ضرورة متابعة التعليمات والإرشادات المرورية باستمرار.