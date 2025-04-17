«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو زواج عرفي لتلميذين بمدرسة إعدادية

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو زواج عرفي لتلميذين بمدرسة إعدادية

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو زواج عرفي لتلميذين بمدرسة إعدادية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بتوقيع تلميذ وتلميذة في إحدى المدارس الإعدادية، على ورقة من كراسة الدراسة كقسيمة زواج عرفي بينهما، مع مناشدة أولياء الأمور بتوخي الحذر.

وأوضحت التحريات عدم صحة ما جرى نشره، وعدم وجود أي بلاغات أو وقائع بهذا الشأن، وتبين أن الواقعة الحقيقية تتمثل في نشوب مشاجرة بين السيدة التي نشرت الفيديو «مقيمة بمحافظة الشرقية» ومسؤولي شؤون الطلبة بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بالشرقية.

ووقعت المشاجرة أثناء تقديم السيدة أوراق التحاق نجلها بالمدرسة، بسبب عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، ما دفعها لنشر مقطع الفيديو للضغط على إدارة المدرسة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيدة لنشرها ادعاءات كاذبة.

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