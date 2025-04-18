مسابقة ناسا للمبتكرين.. 3 ملايين دولار لإعادة تدوير نفايات رواد الفضاء

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن مسابقة دولية للمبتكرين من جميع أنحاء العالم، موجهة إلى أي شخص يمكنه التوصل إلى تقنية تساعد في إعادة تدوير النفايات البشرية في الفضاء.

وتبلغ قيمة المسابقة الدولية للمبتكرين حوالي 3 ملايين دولار، وتشمل مسارين، الأول هو تصميم نموذج رقمي لنظام متكامل لاستعادة الموارد، قادر على العمل في بيئات قمرية قاسية، أما المسار الثاني فهو بناء نموذج أولي عملي لمكون رئيسي أو نظام فرعي يمكن استخدامه في مثل هذا النظام.

مسابقة ناسا للمبتكرين

وتسمى المسابقة تحدي LunaRecycle، وهي تهدف إلى حل أحد أكثر التحديات التي يتم تجاهلها في مهام الفضاء الطويلة الأمد، ألا وهو إدارة النفايات، وفقًا لما ذكره موقع CTV News.

وجرى الإعلان عن هذا التحدي بالتعاون مع جامعة ألاباما ضمن مبادرة ناسا المئوية، إذ تدعو وكالة الفضاء المبتكرين من جميع أنحاء العالم لتقديم اقتراحات لأنظمة لاستعادة الموارد من مختلف أنواع النفايات التي سيخلفها رواد الفضاء على سطح القمر، وتشمل عبوات الطعام، والملابس المستعملة، والأدوات المكسورة، وغيرها.

موعد الكشف عن الفائزين

وكشفت وكالة ناسا عن موعد الكشف عن الأشخاص الفائزين، والذي من المقرر أن يكون في مايو 2025، وذلك بعد غلق تقديم طلبات المشاركة في تحدي لونا ريسايكل التابع لناسا والذي كان في 31 مارس 2025.

وقال كيم كروم، مدير التحدي في LunaRecycle في بيان: «نحن متحمسون للغاية لرؤية الحلول التي يولدها منافسونا العالميون، ونحن حريصون على أن يكون هذا التحدي بمثابة حافز إيجابي لتقريب الوكالة والإنسانية من استكشاف عوالم خارج عالمنا».