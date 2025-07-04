فوائد تناول مشروب القرفة يوميا.. هل يعزز صحة الجهاز الهضمي؟

تحتوي القرفة على فوائد عديدة تُساعد من تعزيز صحة الجسم، إذ تتضمن مٌضادات أكسدة تمنع الالتهابات وتٌنقي الجسم من السموم، وتُعزز الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء.

فوائد تناول القرفة لصحة الجهاز الهضمي

تتضمن القرفة مركبات فعالة مثل «سينامالديهيد»، تحارب البكتيريا والالتهابات، حيث لا تعمل فقط على تهدئة التهابات الجهاز الهضمي، بل تٌساعد في تعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يٌسهل عملية تكسير الطعام، وامتصاص المغذيات بشكل أكثر كفاءة، من خلال تحفيز النشاط الهضمي، تٌساهم القرفة في الحد من مشاكل، مثل الانتفاخ، والغازات، والشعور بالثقل بعد الوجبات، وفقا لما ذكره الدكتور مصطفى قابيل طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

يٌمكن لمشروب القرفة المُساهمة في تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الإمساك، نظرا لخصائصها المٌنشطة للمعدة والأمعاء، حيث تعمل على تحسين انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي، ما يٌعزز من سرعة الهضم والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، لذلك يفضل تناولها يوميا.

تجنب الإفراط في تناول القرفة

رغم الفوائد التي تحتوي عليها القرفة، إلا أنه يُفضل عدم الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة من «الكومارين»، الذي يُؤثر سلبًا على صحة الكبد إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة على المدى الطويل.