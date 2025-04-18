رسالة مؤثرة من سليمان عيد للآباء قبل وفاته: لو مش بتصلي ولادك هيقلدوك

رحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، تاركًا ورائه إرثًا فنيًا مميزًا، ومحبة كبيرة في قلوب أصدقائه وأسرته، الذين أصيبوا بالصدمة من رحيله المفاجئ، وقبل وفاته وجه رسالة مؤثرة إلى كل أب، خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني.

رسالة مؤثرة من سليمان عيد لكل أب

«لو ابنك مش بيشوفك بتصلي هيقلدك»، كان هذا مضمون الرسالة التي وجهها سليمان عيد، خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني على قناة «سي بي سي» قبل رحيله المفاجئ، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بفريضة الصلاة، وأن يعتاد الأطفال على التزام آبائهم بها.

"لازم تصلوا قُدام ولادكوا".. رسالة من سليمان عيد رحمة الله عليه لكل أب وأم 🥲#CBC pic.twitter.com/8hLqI4nKRD — CBC Egypt (@CBCEgypt) April 18, 2025

وواصل عيد، حديثه قائلًا: «لازم تصلي وتخلي ابنك يشوفك عشان يعمل زيك، لأنه مش هيصدقك في حاجة لو ما بتصليش».

وعرف الفنان الراحل بطيبة القلب والحضور المميز على الشاشة، سواء في الأعمال الدرامية أو السينمائية، ليحتل مكانة خاصة في قلوب الجمهور، وزادها من خلال تفاعله على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الفيديوهات الكوميدية التي كان يقدمها.

آخر أعمال سليمان عيد

وكان آخر أعمال سليمان عيد مشاركته في فيلم سيكو سيكو، الذي انطلق عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك، بمشاركة عصام عمر وطه دسوقي وعدد كبير من الفنانين.