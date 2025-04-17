فيلم سيكو سيكو في أسبوعه الثاني: تراجع طفيف في الإيرادات مع الحفاظ على الصدارة

كتبت: أميرة عزالدين

شهد فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، تراجعًا ملحوظًا مع افتتاحية إيرادات الأسبوع الثاني من طرحه بدور العرض السينمائية، في مواصلة لتصدره المركز الأول في شباك تذاكر الايرادات.

إيرادات فيلم سيكو سيكو

وأوضح الموزع السينمائي، محمود الدفرواي لـ«الوطن»، أن فيلم سيكو سيكو تراجع في بداية الأسبوع الثاني بنحو 4.7 % محققًا أمس الأربعاء 2 مليون و86 ألفًا و547 جنيهًا.

أبطال فيلم سيكو سيكو

ويشارك في بطولة فيلم سيكو سيكو عدد كبير من الفنانين من بينهم عصام عمر وطه دسوقي وباسم سمرة وتارا عماد وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عمر المهندس وتأليف محمد الدباح.