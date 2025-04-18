شروط مسابقة إيفاد خطباء الأوقاف للخارج.. طريقة التقديم والاختبارات المحددة

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة لأئمة وخطباء المكافأة من العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي من الخطباء المعتمدين، لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للإيفاد إلى الخارج عند الحاجة، وفق الشروط والمعايير المحددة في كل فئة، في إطار رسالتها لنشر صحيح الإسلام وتعزيز حضور اللغة العربية في العالم. شروط مسابقة إيفاد الخطباء للخارج حددت وزارة الأوقاف الشروط الواجب توافرها للتقديم، وهي: - أن يكون المتقدم مُعينًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن 5 أعوام في قطاع الدعوة، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان. - الحصول على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. - ألا يكون المتقدم ارتكب مخالفة أُدين بسببها بأي نوع من الجزاء خلال العامين الأخيرين. - ألا يزيد عمره عن 45 عامًا عند بدء التقديم. - اجتياز اختبارات تحريرية وشفوية تشمل القرآن الكريم كاملًا، والعلوم الشرعية، واللغة العربية كتابة وتحدثًا، إلى جانب مهارات الحاسب الآلي. - ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة النهائية.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك. - عدم سبق الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته أو قضاء مدة 8 أعوام فأكثر خارج البلاد سواء بالإعارة أو التعاقد. - ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار إداري بالحرمان من الإيفاد ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية. - ألا يكون قد أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره. وتشمل المسابقة خطباء المكافأة من غير العاملين بالقطاع الحكومي، بشرط أن يكونوا من الخطباء المعتمدين، وأن تتوفر فيه ذات المعايير المتعلقة بحسن السير والسلوك.