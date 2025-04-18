أحمد فايق في جولة مع طلاب مدرسة الفواخير على دي إم سي «فيديو»
أحمد فايق في جولة مع طلاب مدرسة الفواخير على دي إم سي «فيديو»
وارتدى الإعلامي أحمد فايق «أفارول» طلبة مدرسة الفواخير، حيث خاض مع الطلاب الخطوات التي تمر بها صناعة الفخار داخل المدرسة، وشرح له الطلاب الخطوات التي يقومون بها لصناعة الفخار.
«مصر تستطيع» برنامج أسبوعي يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم بما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها، ويذاع البرنامج على قناة «dmc» يومي الخميس والجمعة في السابعة مساءًا.