أحمد فايق في جولة مع طلاب مدرسة الفواخير على دي إم سي «فيديو»

أحمد فايق في جولة مع طلاب مدرسة الفواخير على دي إم سي «فيديو»

أحمد فايق في جولة مع طلاب مدرسة الفواخير على دي إم سي «فيديو»

عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المُذاع على قناة دي أم سي، حلقة خاصة من داخل مدرسة الفواخير بالفسطاط، كشف خلالها تفاصيل صناعة الفخار في أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في الشرق الأوسط.

وارتدى الإعلامي أحمد فايق «أفارول» طلبة مدرسة الفواخير، حيث خاض مع الطلاب الخطوات التي تمر بها صناعة الفخار داخل المدرسة، وشرح له الطلاب الخطوات التي يقومون بها لصناعة الفخار.

«مصر تستطيع» برنامج أسبوعي يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم بما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها، ويذاع البرنامج على قناة «dmc» يومي الخميس والجمعة في السابعة مساءًا.

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