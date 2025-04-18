«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية والتواصل على مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة لمتابعة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية النهرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

رفع درجة الاستعداد خلال احتفالات شم النسيم

كما وجهت منال عوض برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظات، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التأكيد بالنسبة للمحافظات الساحلية على تعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ على طول المحافظة، مشيرة إلى أهمية قيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

رفع كفاءة المناطق المحيطة بالكنائس

وأكدت على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وصيانتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، والتشديد على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا