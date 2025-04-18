وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية والتواصل على مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة لمتابعة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية النهرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

رفع درجة الاستعداد خلال احتفالات شم النسيم

كما وجهت منال عوض برفع درجةبالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظات، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التأكيد بالنسبة للمحافظات الساحلية على تعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ على طول المحافظة، مشيرة إلى أهمية قيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

رفع كفاءة المناطق المحيطة بالكنائس

وأكدت على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وصيانتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، والتشديد على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها.