رئيس جمعية صناعة الفخار: اشتغلت في المهنة وعمري 10 أعوام

رئيس جمعية صناعة الفخار: اشتغلت في المهنة وعمري 10 أعوام

رئيس جمعية صناعة الفخار: اشتغلت في المهنة وعمري 10 أعوام

استعرض طلاب مدرسة الفواخير بالفسطاط، تفاصيل صناعة الفخار في أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في الشرق الأوسط، خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامي أحمد فايق على قناة دي إم سي.

وكشف سيد فتح الله رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات عن تفاصيل عن عمله في ورشة صناعة الفخار.

قال فتح الله إنه بدأ العمل وعمره 10 سنوات، فكان يقضي الإجازة مع والده في الورشة.

وأضاف فتح الله: «الرئيس السيسي زارنا منذ عامين، وكان هناك مطلب بإنشاء مدرسة الفواخير، والبداية كانت من الفسطاط في منطقة مصر القديمة، فهي صناعة وتاريخ وتراث، والرئيس السيسي وافق على إنشاء مدرسة للفخار وتم إنشاؤها العام الماضي».

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