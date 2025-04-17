وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الجزائري

استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى الجزائر اليوم، بلقاء الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وسلمه رسالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

علاقات تاريخية تجمع مصر والجزائر

أشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معربًا عن التطلع للارتقاء بمسار علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة.

أشار وزير الخارجية إلى التطلع لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية - الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال بين الجانبين، بما يُسهم في دفع مسيرة التعاون المصري - الجزائري في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما أبدى الترحيب بدعم التعاون المشترك في مجالات التنمية، والاستعداد لدعم مشروعات التنمية في الجزائر من خلال الشركات المصرية على ضوء تمتعها بخبرات وكفاءة واسعة.

جهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة وعودة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين، كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.

من جانبه، طلب الرئيس عبد المجيد تبون نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.