رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر وسيط منحاز للشرعية الدولية

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر وسيط منحاز للشرعية الدولية

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر وسيط منحاز للشرعية الدولية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الوساطة المصرية في أزمة غزة لا تنطلق من موقع الحياد، بل من انحياز كامل للشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية المشروعة، وأبرزها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رشوان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مصر ليست دولة مراقبة للصراع، بل هي جزء أساسي منه، إذ خاضت حروبًا دفاعًا عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى 1973، ما يجعل تدخلها نابعًا من عمق استراتيجي وتاريخي.

وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة المتعلقة بمخططات التهجير، تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ما يُعزز من أهمية التحرك المصري المستمر لوقف هذا العدوان.

وشدد على أن جهود الوساطة المصرية تأتي بالشراكة مع قطر، لكنها تتميز بكونها وساطة قائمة على المبادئ والحقوق، وليست فقط تفاوضًا تقنيًا بين أطراف النزاع.

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