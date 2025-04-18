ضياء رشوان: مصر استقبلت الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

ضياء رشوان: مصر استقبلت الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

ضياء رشوان: مصر استقبلت الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن القاهرة استقبلت عددًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بعد أن اشترطت إسرائيل خروجهم من الأراضي الفلسطينية ضمن صفقات التبادل.

وأوضح رشوان، خلال مداخله هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هؤلاء الأسرى يقيمون حاليًا داخل مصر، ويحظون بالرعاية الكاملة من الدولة، التي توفر لهم الأمان والرعاية الصحية والإنسانية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، حتى خارج نطاق الحرب المباشرة، عبر حماية الرموز والمحررين.

وأكد أن تواجد هؤلاء الأسرى في مصر هو رسالة سياسية وإنسانية للعالم، تعكس عمق العلاقة بين القاهرة و الشعب الفلسطيني في جميع مراحل النضال.

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