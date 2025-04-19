البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة الليلة

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد، الليلة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة العموم بالقاهرة والكهنة بالإضافة لحضور مندوب عن الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والمسؤولين.

قداس عيد القيامة

ومن المقرر أن يبث قداس عيد القيامة عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، وعدد من القنوات الفضائية العامة، بينما بثت العديد من القنوات مقاطع من القداس.

تعليمات حضور قداس القيامة.. يصليه البابا تواضروس

ونشرت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» التعليمات الخاصة بحضور قداس عيد القيامة وهي كالتالي:

- لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية

- غير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

- خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

- نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

- نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة، الامتناع عن المجئ إلى الكاتدرائية، حرصًا على سلامة باقي المصلين.

- تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً

- بوابة رقم 1 مخصصة لدخول السادة المسؤولين والشخصيات العامة

- بوابة رقم 3 (المطلة على شارع وحدة الدمرداش) مخصصة لدخول حاملي الدعوات الخاصة و الدعوات من الشعب.

- يلتزم كل مصلٍّ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وذلك في قداس العيد، وغطاء الرأس (للسيدات) وذلك للاستخدام الشخصي، وللاعتبارات الصحية نرجو عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين.