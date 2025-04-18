أكثر الأبراج فوضوية في الحياة اليومية.. يعشقون الحرية ويكرهون الانضباط

كتبت: إسراء عبد العزيز

بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الالتزام بالمواعيد أو الحفاظ على ترتيب غرفهم أو خططهم اليومية، وإلى جانب طباعهم الشخصية، قد يكون للأبراج الفلكية دور كبير في ذلك، فبعض الأبراج معروفة بعشوائيتها وفوضويتها رغم ذكائها، وهو ما سنوضحه بالتفصيل حسب موقع «تايمز أوف إنديا».

برج الجوزاء

1- صاحب برج الجوزاء التشتت سيد الموقف مولود الجوزاء ذكي بالفطرة، لديه قدرة هائلة على التواصل السريع، والتفكير في أكثر من اتجاه في نفس الوقت، لكن هذه الطاقة المتدفقة تُصيبه بالتشتت أحيانًا، فهو يبدأ شيئًا ثم ينتقل لآخر قبل إنهاء الأول، ولا يحب الروتين، ويشعر بالملل سريعًا، مما ينعكس على بيته، مكتبه، حتى طريقته في تنظيم يومه.

برج القوس

2- برج القوس عاشق الحرية ورافض النظام والقوس لا يحب أن يقيده أحد، ويعيش كل يوم بطريقته الخاصة، ولا يتبع جدولًا محددًا، كما يعتمد على العفوية، ما يجعله يتأخر أحيانًا، ينسى أشياءه، أو يبدّل خططه في آخر لحظة، ويرى أن الفوضى جزء من المغامرة، والنظام قتل للمتعة.

برج الدلو

3- برج الدلو عبقرية داخل عالم غير مرتب ومعروف بذكائه وابتكاره، لكنه يعيش في عالم أفكاره أكثر مما يعيش في الواقع، ولا يهتم كثيرًا بترتيب مكتبه، أو تنظيم أوراقه، بل يترك كل شيء بطريقته الخاصة، وقد يجد راحته وسط الفوضى، ويعتبرها مساحة حرة للتفكير.

برج الحوت

4- برج الحوت حالم وسط زحام الواقع الحوت يعيش بروحه قبل عقله، وحساس وحالم وسريع التأثر، وأحيانًا ينسى واجباته بسبب غرقه في عالمه الداخلي، وقد يتأخر يتجاهل ترتيب غرفته، أو ينسى مهمة ضرورية، لكنه يفعل كل ذلك دون قصد، وغالبًا ما يفضل الراحة على التنظيم، والتأمل على التخطيط.