أبراج لا تتعلم من الماضي: تكرر نفس الأخطاء رغم تجارب الحياة

إسراء عبد العزيز

يتداول الناس الكثير من المعتقدات عن الشخصيات وأسلوب حياتهم بناءً على مواقع الكواكب وحركات النجوم، وفي عالم الأبراج توجد بعض الشخصيات التي لا تتعلم الدروس من تجارب الحياة، إلا أنها تجد نفسها في النهاية تكرر نفس الأخطاء، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبراج لا تتعلم من أخطاء الماضي، وفقًا لـ تايمز أوف إنديا.

أبراج لا تتعلم من أخطاء الماضي

1- يعرف مواليد برج الحمل بعجلتهم وحبهم للمغامرة وهذا التسرع في اتخاذ القرارات يجعلهم يرتكبون الأخطاء في أغلب الأحيان، لأنهم يفضلون اتخاذ خطوات سريعة بدلًا من التوقف للتفكير بعمق، ورغم أنهم قد يتعلمون من أخطائهم بشكل مؤقت، إلا أنهم يعاودون التصرف بسرعة مفرطة، مما يعرضهم لنفس الأخطاء مرة أخرى.

2- أصحاب برج الثور التمسك بالعادات لأنهم معروفون بحبهم للاستقرار والروتين ورغم أن هذا يمنحهم نوعًا من الأمان، إلا أنهم يواجهون مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتغيير، وعندما يمرون بتجربة فاشلة، قد يظلّون متمسكين بنفس الأساليب القديمة بدلًا من التكيف مع الظروف الجديدة، وهذا التمسك بالماضي يحرمهم من التقدم ويجعلهم يقعون في نفس الأخطاء.

3- الأسد الكبرياء والتحدي لأن شخصية برج الأسد المتألقة والمملوءة بالثقة يمكن أن تكون سيفًا ذا حدين، مواليد هذا البرج في بعض الأحيان يصرون على أن يكونوا على صواب، حتى في المواقف التي تؤكد عكس ذلك والكبرياء الزائد قد يدفعهم لتكرار الأخطاء بدلًا من قبول النقد أو الاعتراف بتصرفاتهم التي أدت إلى الفشل.

4- العقرب والتمسك بالانتقام هو برج قوي، لكن أحد عيوبه الرئيسية هو تمسكه بمشاعر الغضب والانتقام وعلى رغم أنهم يمرون بتجارب مريرة في حياتهم، إلا أنهم يجدون صعوبة في تجاوز الماضي، وهذا التمسك بالألم والمشاعر السلبية يجعلهم يعيدون نفس الدروس القاسية مرة بعد مرة.

5- القوس عدم المسؤولية لأنهم معروفون بحبهم للحرية والمغامرة، لكن هذا أيضًا يجعلهم يتهربون من المسؤولية، وحتى بعد مواجهة العديد من التحديات، يواصلون نفس الأنماط التي قد تؤدي إلى الفشل في بعض الأحيان، يرفضون الالتزام أو تحمل العواقب، مما يجعلهم يتعلمون بشكل بطيء للغاية من أخطائهم.