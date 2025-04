رحلة قصيرة لليوتيوبر المصرية مروان سري في دوري كرة القدم الإنجليزية، سرعان ما انتهت بانسحابه رسميًا من ملكية نادي داجنهام الإنجليزي، بحسب ما أعلن عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من إعلان انضمامه لقائمة ملاك النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة، فما القصة؟

اليوتيوبر المصري مروان سري، أعلن خلال الساعات الماضية انسحابه رسميًا من قائمة ملاك نادي داجنهام الإنجليزي، وعلق على القرار قائلًا: «أعلن رسميًا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام وريدبريدج وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي ولن نتازل عن مبادئنا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرا لدعمكم المستمر».

بداية الأزمة تجلت مع الإعلان عن انضمام «سري» إلى ملاك نادي داجنهام، هذا التطور أثار حفيظة أحد المشجعين المخضرمين، المعروف بتأييده للكيان الصهيوني، والذي أعلن عن قراره بالتوقف عن دعم النادي بعد خمسة عقود قضاها مؤازرًا الفريق.

المشجع، ويدعى دافيد كوليير، نشر صورة لمنشور يعود لسلمى مشهور، التي كانت قد تولت منصب مديرة التطوير والمشاركة في النادي الإنجليزي، عبر تطبيق «إنستجرام» تضمن المنشور إعلانها عن تضامنها مع أهالي غزة، وهو الأمر الذي أثار استياء كوليير وغضبه الشديد.

وعبر كوليير عن مشاعره في تدوينة نشرها على منصة «إكس»، حيث قال: «هذا أمر شخصي.. فريقي المحلي لديه مستثمرون جدد، والمديرة الجديدة للتنمية والمشاركة هي سلمى مشهور.. التي نشرت سابقًا عن تفهمها التام لحماس وأحداث السابع من أكتوبر مُحمّلةً إسرائيل مسؤولية كل ذلك»، واختتم تدوينته بتأكيد قراره الحاسم، قائلًا: «إنه أمرٌ مُخزٍ ويضع حدًا لخمسين عامًا من تشجيع النادي».

وبعد أيام قليلة من انضمام مروان سري وسلمى مشهور إلى نادي داجنهام، فاجأ النادي الجميع بإعلان إقالة «سلمى» من منصبها دون تقديم أي توضيحات رسمية للأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ، ومع ذلك، كشفت تقارير صحفية لاحقة أن قرار الإقالة جاء على خلفية منشورات قديمة لسلمى مشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت دعمها العلني للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا واستياءً بين بعض الأطراف.

