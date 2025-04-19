مروان سري يتنازل عن ملكية نادي داجنهام الإنجليزي.. سلمى مشهور تدفع ثمن العنصرية

رحلة قصيرة لليوتيوبر المصرية مروان سري في دوري كرة القدم الإنجليزية، سرعان ما انتهت بانسحابه رسميًا من ملكية نادي داجنهام الإنجليزي، بحسب ما أعلن عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من إعلان انضمامه لقائمة ملاك النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة، فما القصة؟

سبب انسحاب مروان سري من ملكية نادي داجنهام

اليوتيوبر المصري مروان سري، أعلن خلال الساعات الماضية انسحابه رسميًا من قائمة ملاك نادي داجنهام الإنجليزي، وعلق على القرار قائلًا: «أعلن رسميًا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام وريدبريدج وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي ولن نتازل عن مبادئنا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور وشكرا لدعمكم المستمر».

بداية الأزمة تجلت مع الإعلان عن انضمام «سري» إلى ملاك نادي داجنهام، هذا التطور أثار حفيظة أحد المشجعين المخضرمين، المعروف بتأييده للكيان الصهيوني، والذي أعلن عن قراره بالتوقف عن دعم النادي بعد خمسة عقود قضاها مؤازرًا الفريق.

المشجع، ويدعى دافيد كوليير، نشر صورة لمنشور يعود لسلمى مشهور، التي كانت قد تولت منصب مديرة التطوير والمشاركة في النادي الإنجليزي، عبر تطبيق «إنستجرام» تضمن المنشور إعلانها عن تضامنها مع أهالي غزة، وهو الأمر الذي أثار استياء كوليير وغضبه الشديد.

وعبر كوليير عن مشاعره في تدوينة نشرها على منصة «إكس»، حيث قال: «هذا أمر شخصي.. فريقي المحلي لديه مستثمرون جدد، والمديرة الجديدة للتنمية والمشاركة هي سلمى مشهور.. التي نشرت سابقًا عن تفهمها التام لحماس وأحداث السابع من أكتوبر مُحمّلةً إسرائيل مسؤولية كل ذلك»، واختتم تدوينته بتأكيد قراره الحاسم، قائلًا: «إنه أمرٌ مُخزٍ ويضع حدًا لخمسين عامًا من تشجيع النادي».

وبعد أيام قليلة من انضمام مروان سري وسلمى مشهور إلى نادي داجنهام، فاجأ النادي الجميع بإعلان إقالة «سلمى» من منصبها دون تقديم أي توضيحات رسمية للأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ، ومع ذلك، كشفت تقارير صحفية لاحقة أن قرار الإقالة جاء على خلفية منشورات قديمة لسلمى مشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت دعمها العلني للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا واستياءً بين بعض الأطراف.

اعلن رسميا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام و ريدبريدج و الغاء مشروع الاستثمار في النادي و لن نتازل عن مبادئنا و جاري اتخاذ الإجرائيات القانونية لرد حق سلمى مشهور و شكرا لدعمكم المستمر



“I officially announce my complete withdrawal from the ownership of Dagenham & Redbridge… pic.twitter.com/atzMxVqFc4 — Marwan Serry (@Serrymarwan) April 18, 2025

مروان سري ظهر في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يشرح أسباب انسحابه من مليكة النادي الإنجليزي قائلًا: «لازم أتكلم عن الحلو اللي كان في المشوار الأول، وهو الدعم اللي حصل منكم وده شئ ساندنا دلوقتي أنا وسلمى برغم المشاكل اللي احنا فيها وحسسنا أن فيه ضهر، وأنتو الحلم اللي صدقناه وأصبح حقيقة وقعدنا شهور تعبانين ومصدقين ونقول يارب فكرتنا توصل صح، وأنتو صدقتونا ونجحتوا المشروع لما أعلنت رسميًا إني بقيت واحد من ملاك النادي، وعملتوا قيمة غير عادية للنادي، وابتديت أحس أن الخطة ناجحة».

مروان سري يتخذ الإجراءات القانونية ضد إقالة سلمى مشهور

كما تحدث مروان سري عن الجانب المظلم الذي واجهه خلال رحلته في ملكية النادي، والذي انتهى سريعًا بإقالة سلمى مشهور: «الجزء المظلم كان الجزء العنصري من المشجعين للي مش عايز يسمع ومش عايز يتقبل لأسباب واضحة عنده شخصيا وكان واضح في الفيديوهات اللي جينا فيها وأكتر من مرة، وكانو ثايرين على الإدارة وعايزة تغير المالك برغم أنه المالك ده واحد مبقالوش سنة وكان عنده اتفاقات معانا وهو اللي وصلنا وكان فاهم منظورنا وآمن بالفكر أنّ المجتمع العربي يدخل استثمارات كبيرة للنادي، لكن الإدارة كانت عايزة أي كبش فدا تحطه عشان يداري عيوبهم ويداري اختياراتهم، وده تم بعد ما أقالوا جيمس كينج اللي كان ماسك الكورة في النادي، وبعدين لقوا حد تاني يحملوه الليلة كلها وهي سلمى مشهور بسبب مبادئها والعنصرية اللي متوجهة للجمهور أنهم يخضعوا للجمهور كإدارة وأنهم يحمولها كل المسؤولية بدون إنذارها أو إعلامها وبدون ما نكون عارفين أو متفقين على أي قرارات».

وأضاف مروان سري: «ده مش هيتسكت عليه وحق سلمى مش هيروح واحنا خدنا كل الإجراءات القانونية اللي مفروض نمشي وراها، وفي الآخر احنا هنفضل صح وهنفضل على مبادئنا والطريق اللي ماشيين عليه، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، ودي رحلة طويلة احنا تعبنا فيها وربنا هيدينا على قد تعبنا، وأنتو خليتونا نصدق أي حاجة في الدنيا بدعمكم».