معلومات عن سلمى مشهور.. فصلت من نادي داجنهام بسبب دعم فلسطين

أثار تعيين اليوتيوبر المصرية سلمى مشهور في منصب مدير التطوير في نادي داجنهام آند ريدبريدج لكرة القدم، موجة غضب عارمة بين عدد من مشجعي النادي بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ما أدى إلى استبعادها المفاجئ من منصبها بعد 72 ساعة من قرار التعيين.

وخلال مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبدى اليوتيوبر مروان سري صانع المحتوى المصري، الذي يمتلك عدة أسهم في نادي داجنهام آند ريدبريدج، اعتراضه وغضبه الشديد من القرار المتخذ دون علمه حسب قوله: «القرار مش بعلمي ولا بإقرار مني وأنا مش موافق على حاجة زي كده وده شيء مش مقبول ومش هسكت عليه».

من هي سلمى مشهور؟

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات حول اليوتيوبر المصرية سلمى مشهور، وفقًا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- سلمى مشهور واحدة من أبرز الأسماء النسائية المؤثرة في مجال صناعة المحتوى الرياضي وتحليل كرة القدم.

- اشتهرت بتشجيع نادي ريال مدريد الإسباني.

- تخصصت في تغطية مسابقات الدرجات الأدنى من الدوري الإنجليزي، وسلطت الضوء على تجربة كرة القدم الشعبية هناك.

- تحظى سلمى مشهور بمتابعة عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تجاوز عدد متابعيها على إنستجرام 169 ألف شخص.

- تدعم اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي، وتحرص على حضور مبارياتهم مع فرقهم، وآخرهم عمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

- أعلنت دعمها للقضية الفلسطينية ومهاجمة العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر لعام 2023.

غصب مشجعي نادي داجنهام

يُذكر أن قرار فصل سلمى من منصبها جاء بعد انتشار منشور لمشجع يدعى دافيد كوليير عبر «إنستجرام»، يتضمن صورة لسلمى مشهور تعلن خلاله تضامنها مع أهالي غزة، وكتب في تدوينة على «إكس»: « أنه أمر مخز أن يكون لفريقي المحلي مستثمرين جدد، والمديرة الجديدة للتنمية والمشاركة هي سلمى مشهور التي نشرت سابقا عن تفهمها التام لحماس وأحداث السابع من أكتوبر مُحمّلةً إسرائيل مسؤولية كل ذلك».