آخر موعد للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر.. والمستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن وجود وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر الشريف على مستوى المحافظات، ويمكن التقديم عليها وفق شروط محددة.

ونستعرض خلال هذا التقرير آخر موعد لتقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر، والتخصصات المطلوبة.

آخر موعد للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر

أوضحت بوابة الوظائف الحكومية أن آخر موعد للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر الشريف ينتهي يوم 30-4-2025، أي يتبقى 11 يوما على انتهاء التقديم عليها، حيث بدأ التقديم عليها منذ يوم 27-3-2025.

التخصصات المطلوبة لوظائف معلم رياض أطفال بالأزهر

- معلم رياض أطفال بمحافظة القاهرة.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الجيزة.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الإسكندرية.

- معلم رياض أطفال بمحافظة السويس.

- معلم رياض أطفال بمحافظة القليوبية.

- معلم رياض أطفال بمحافظة البحيرة.

- معلم رياض أطفال بمحافظة شمال سيناء.

- معلم رياض أطفال بمحافظة جنوب سيناء.

- معلم رياض أطفال بمحافظة البحر الأحمر.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الإسماعيلية.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الشرقية.

- معلم رياض أطفال بمحافظة المنوفية.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الغربية.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الدقهلية.

- معلم رياض أطفال بمحافظة بورسعيد.

- معلم رياض أطفال بمحافظة كفر الشيخ.

- معلم رياض أطفال بمحافظة دمياط.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الوادي الجديد.

- معلم رياض أطفال بمحافظة مطروح.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الفيوم.

- معلم رياض أطفال بمحافظة بني سويف.

- معلم رياض أطفال بمحافظة المنيا.

- معلم رياض أطفال بمحافظة أسيوط.

- معلم رياض أطفال بمحافظة سوهاج.

- معلم رياض أطفال بمحافظة قنا.

- معلم رياض أطفال بمحافظة الأقصر.

- معلم رياض أطفال بمحافظة أسوان.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال

وتأتي المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر، كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- دبلوم تربوي رياض أطفال.

- إيصال الإيداع البنكي.

كيفية التقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر

يمكن التقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وملء البيانات المطلوبة وفقا للمحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وكذلك الإدارات التعليمية المذكورة، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.