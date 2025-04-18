وظائف شاغرة للمهندسين في عدة تخصصات.. إليك التفاصيل

كثير من الوظائف الشاغرة للمهندسين في عدة تخصصات منها الميكانيكا والمعماري والمدني، أعلنها الموقع الرسمي الإلكتروني لـ«فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للذكور والإناث في عدد من المناطق بالقاهرة.

وكشف موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني، تفاصيل الوظائف الشاغرة للمهندسين وأبرز شروط ومميزات التقديم، وتأتي كما يلي:

وظائف شاغرة للمهندسين



وتطلب شركة ديزاين ارت، شغل وظيفة مهندس او مهندسة معماري (يشترط خريجي هندسة أو فنون) - المرج - القاهرة

وأماكن العمل متوافرة في المرج - المطرية - جسر السويس - عين شمس - القاهرة



متطلبات وشروط التقديم على الوظيفة



مستوى الخبرة: خبرة متوسطة

سنون الخبرة: سنة -‎ سنتان خبرة

الجنس المطلوب: لا يشترط

اللغة الإنجليزية: جيد جدا

السن المطلوب: 25 - 35 سنة

الحاسب الآلي: جيد

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ

مايكروسوفت أوفيس: جيد



كما تطلب شركة حدائق بلازا، شغل وظيفة مهندس ميكانيكا في العاصمة الجديدة - القاهرة بشرط توافر المواصفات التالية:



مستوى الخبرة: خبرة متوسطة

سنين الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة

الجنس المطلوب: ذكر

اللغة الإنجليزية: جيد

السن المطلوب: 29 - 40 سنة

الحاسب الآلي: جيد

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ

مايكروسوفت أوفيس: جيد

مهندس إنتاج - صيانة

وتتيح شركة وايب سولو سوفت في مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة شغل وظيفة مهندس بها بشرط توافر المواصفات التالية:



مستوى الخبرة: حديث التخرج

الجنس المطلوب: ذكر

اللغة الإنجليزية: جيد

السن المطلوب: 23 - 28 سنة

الحاسب الآلي: جيد جدا

المؤهل المطلوب :مؤهل عال (كلية الهندسة - هندسة الميكاترونكس)

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا

ومن مميزات الحصول على تلك الوظائف احتساب الوقت الإضافي، توفير مواصلات، تأمينات صحية تأمينات اجتماعية.



وتطلب شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية، شغل وظيفة مهندس ميكانيكا باور - مدينة السادات.



شروط التقديم على الوظائف

مستوى الخبرة: حديث التخرج

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر

المؤهل المطلوب مؤهل عال ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس جيد

كما يطلب مصنع ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية شغل وظيفة مهندس كهرباء في مدينة السادات ومن مهام الوظيفة ما يلي:



مهام الوظيفة



1- مسئول عن متابعة أعمال صيانة الكهرباء في المصنع.

2. مسئول عن متابعة العملية الإنتاجية و مدى مطابقتها للخطة الموضوعة من فبل مدير المصنع.

3. مسئول عن توفير قطع الغيار اللازمه لعملية التشغيل الكهربائية.

4. متابعة المهندسين المسئولين عن الصيانة الكهربائية.

5. مسئول عن توزيع العمل علي فريق العمل.

6. العمل عن توجية وتدريب فريق العمل لرفع الأداء.

7. مسئول عن تقييم الأداء السنوي لفريق العمل.

8. مسئول عن التطبيق السليم لكل السياسات والإجراءات الداخلية للشركة.

9. يقوم بأتباع كافة أساليب وتعليمات ونظم العمل داخل إدارته بناء على متطلبات نظم الجودة ونظم إدارة البيئة وصحة وسلامة الأغذية والصحة المهنية.



ويمكن التقديم على وظيفة مهندس مدني - السادس من أكتوبر - الجيزة في شركة خبراء الانشاء للمقاولات العامة والتطوير العقاري بشرط توافر المواصفات التالية:



متطلبات الوظيفة



مستوي الخبرة: خبرة متوسطة

سنون الخبرة 4-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الإنجليزية أساسيات

السن المطلوب 25 - 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 10000 - 15000 جنيه مصري