وزير الخارجية: أطلعت الرئيس التونسي على جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية: أطلعت الرئيس التونسي على جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية: أطلعت الرئيس التونسي على جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه جرى تبادل الرؤى مع الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، حول عدد من القضايا العربية والإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

القضية الفلسطينية أولوية قصوى

أشار خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه استمع باهتمام إلى الرؤى الحكيمة التي طرحها الرئيس قيس سعيّد، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها القضية العربية الأولى، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات قتل يومية ممنهجة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى في التحركات الدبلوماسية المشتركة.

أوضح أنه أطلع الرئيس التونسي على الجهود المصرية المضنية والمتواصلة، بالتنسيق مع الأشقاء في دولة قطر، للتوصل إلى اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة تفعيل اتفاق 19 يناير، بما يسهم في وقف نزيف الدم الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

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