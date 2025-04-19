وزير الخارجية: مصر تسعى لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقاءه مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، على الجهود المصرية المستمرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي أقرتها قمة القاهرة الطارئة في 4 مارس الماضي، خاصة في مجالي التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

تطابق في المواقف بين مصر وتونس



وأوضح «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، المُذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، في إطار دعمها المستمر لعملية الإعمار في القطاع، مشيرًا إلى وجود تطابق في المواقف بين مصر وتونس بشأن القضايا الإقليمية، سواء المتعلقة بالقضية الفلسطينية أو غيرها من الأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

حل الأزمة الليبية

وأكد أن هناك توافقا بين البلدين على أهمية الحل الليبي للأزمة الليبية، ورفض التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز آليات التعاون والتشاور بين دول الجوار الليبي، مضيفًا أن المباحثات تناولت أيضًا سبل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعصف بالمنطقة، من بينها الأوضاع في السودان وسوريا واليمن ولبنان، موضحًا أن الرئيس التونسي تحدث حول أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية.