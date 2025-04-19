6 أبراج فلكية تميل إلى إصدار الأوامر .. «تحب السيطرة وترضي غرورها»

كتبت: نرمين عزت

في الحياة اليومية، قد نصادف أشخاصًا يهوون توجيه الأوامر والتعليمات حتى في أبسط المواقف، دون سبب منطقي واضح، وقد يبدو هذا السلوك مزعجًا أحيانًا، إلا أنه في كثير من الأحيان ينبع من رغبة داخلية في السيطرة أو الشعور بالأهمية، مثلما يفعل أصحاب بعض الأبراج الفلكية، الذين يميلون إلى هذا التصرف أكثر من غيرهم، إذ يرون في إعطاء الأوامر وسيلة لإرضاء غرورهم أو التأكيد على مكانتهم، وفقًا لموقع «Astrology» البريطاني.

6 أبراج فلكية تحب إعطاء الأوامر دون سبب

موطن برج الأسد الطبيعي هو مركز الاهتمام، هو جريء ومقدام، ورغم عناده أحيانًا، يميل إلى البقاء منخرطًا بحماس مع من حوله، ومع ذلك، يحب إعطاء الأوامر دون سبب، لأنه يسعى لأن يكون في موقع القيادة طوال الوقت، وعندما يصدر أوامر، فهو لا يبحث عن النتائج فقط، بل عن الإحساس بالقوة والتأثير، ويرى نفسه ملكًا، ومن الطبيعي أن يُطاع حتى لو لم يكن هناك داعٍ واضح لتلك الأوامر.

برج الجدي

يُعد الجدي من أكثر الأبراج التي تحب التنظيم والانضباط، لكنه أحيانًا يخلط بين القيادة والسيطرة، ويحب إعطاء الأوامر سواء كان هناك سبب أم لا، لأنه يعتقد أن طريقته دائمًا الأفضل، حتى وإن لم يتطلب الوضع تدخله المباشر.

برج العذراء

يسعى إلى الكمال في كل شيء، وهذا يدفعه لإملاء ما يجب على الآخرين فعله، لذا كثيرًا ما يعطي الأوامر دون سبب، وقد تكون أوامره غير ضرورية، لكنها تمنحه شعورًا بأن الأمور تسير كما يريد، حتى لو كان ذلك على حساب راحة الآخرين.

برج العقرب

شراسة العقرب الاستثنائية لا تُنكر بسبب شدته، يحب أن يشعر بأن الأمور تحت سيطرته، ولا يرتاح إلا عندما يتصرف الآخرون وفقًا لإرادته، لذلك، قد يلجأ لإعطاء التعليمات بشكل مفاجئ كنوع من فرض السيطرة أو اختبار الولاء.

برج الحمل

بفضل شخصيته النارية والمندفعة، يعتقد الحمل دائمًا أنه يعرف الأفضل، يحب أن يعطي الأوامر، ليس بدافع الأذى، بل لأنه يظن أن ذلك يوفّر الوقت والجهد – حتى وإن لم تكن هناك حاجة حقيقية لتدخله.