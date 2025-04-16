بسبب دعمها لبشار الأسد.. نقابة الفنانين السوريين تشطب سولاف فواخرجي

بسبب دعمها لبشار الأسد.. نقابة الفنانين السوريين تشطب سولاف فواخرجي

بسبب دعمها لبشار الأسد.. نقابة الفنانين السوريين تشطب سولاف فواخرجي

قررت نقابة الفنانين في سوريا، شطب الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة، وذلك لإصرارها على إنكار جرائم نظام بشار الأسد، وإنكارها آلام الشعب السوري، ما يعد خروجًا عن أهداف النقابة، وفقاً لبيان صادر عن النقابة.

وجاء في نص البيان: «نقيب الفنانين، قرار رقم / 24 ق.. بناء على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وعلى أحكام النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/4/15، تقرر شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة».

نقابة الفنانين تقرر شطب سولاف فواخرجي

وأضاف البيان: يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة /58/ من القانون رقم /40/ البند الثاني الفقرة /ب/ وذلك لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتذكرها لآلام الشعب السوري، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

سلاف فواخرجي تعزي نضال الشافعي في رحيل زوجته

وكان آخر ظهور للفنانة السورية سلاف فواخرجي في عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، حيث حرصت على تعزيته في مصابه الجلل، وذلك نظرًا للصداقة الوطيدة التي تجمعهما منذ أعوام.

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