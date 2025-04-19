قداسات في الكنائس المصرية احتفالا بعيد القيامة المجيد الليلة

تقيم الكنائس المصرية المصرية «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والأسقفية»، الليلة قداسات عيد القيامة المجيد، والذي تحتفل به الطوائف المسيحية هذا العام في الموعد ذاته، وذلك بحضور مندوبين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

خريطة قداسات عيد القيامة اليوم وغدا

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس للإسكندرية وسائر أفريقيا، قداس عيد القيامة المجيد، صباح غد الأحد، في كاتدرائية البشارة في الإسكندرية كما جرت العادة في كل عام.

ويحتفل الأقباط، غدا الأحد، بعيد القيامة المجيد، أو أحد القيامة حسب الاعتقاد المسيحي، فيما تقيم أغلب الطوائف المسيحية الكبرى قداسات العيد مساء اليوم، والتي تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد، في التاسعة من مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط مشاركة شعبية ورسمية كبيرة، على أن يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد، غدا الأحد، من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

احتفال الطوائف المسيحية بعيد القيامة

فيما تقيم الطائفة الإنجيلية في مصر احتفالها الرسمي بعيد القيامة، ظهر اليوم، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والذي سيترأسه القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، وسط مشاركة رسمية كبيرة من الشخصيات العامة والمسئولين، بمشاركة راعي الكنيسة الدكتور يوسف سمير وقيادات الطائفة الإنجيلية، ومن المقرر أن يتضمن الاحتفال ترانيم ومشاركة فريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر، ومدرب الصوت شريف الضبع.

ومن المقرر أن يصلي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد القياكة في كنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر بالقاهرة، مساء اليوم، ويترأس الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، قداس العيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس، في نفس التوقيت.

وأيضا يترأس المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد القيامة، مساء اليوم السبت، في كاتدرائية جميع السمائيين بمنطقة الزمالك.