«الإسكان»: بدء تسليم أراضي الحي 32 في العبور الجديدة 4 مايو المقبل

«الإسكان»: بدء تسليم أراضي الحي 32 في العبور الجديدة 4 مايو المقبل

«الإسكان»: بدء تسليم أراضي الحي 32 في العبور الجديدة 4 مايو المقبل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ يوم الأحد 4-5-2025 في تسليم قطع أراضي المجاورة 2 بالحي 32 بنطاق جمعية الأمل سابقا بالمدينة، وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وتسكينهم وفقاً للقرعة العلنية شريحة المساحة 276 مترا مربعا لقطع الأراضي.

تسريع وتيرة العمل في مشروعات المرافق

وأشار وزير الإسكان إلى أن تسليم قطع الأراضي سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 13-8-2025، على أن يتم التسليم وفقاً للمواعيد المقررة، مشدداً في الوقت نفسه على تسريع وتيرة العمل بمشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار سرعة تنمية الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.

المستندات المطلوبة لاستلام الأراضي

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه يتم الحضور بمقر جهاز المدينة في الموعد المحدد للاستلام وتقديم المستندات التالية:

  • أصل عقد البيع
  • أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة
  • أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية
  • مستندات تسلسل الملكية
  • إخطار التخصيص
  • سداد المبالغ المستحقة وتسليم الشيكات الخاصة بالأقساط وعليها صحة توقيع من البنك.

مواعيد تسليم الأراضي

ويأتي تسليم قطع الأراضي وفقا للمواعيد التالي:

التاريخ البلوك الأرقام من الأرقام إلى
الأحد 4-5-2025 32301 1 24
الإثنين 5-5-2025 32302 1 20
الثلاثاء 6-5-2025 32302 21 26
الثلاثاء 6-5-2025 32303 1 15
الأربعاء 7-5-2025 32203 16 26
الأربعاء 7-5-2025 32204 1 12
الأحد 11-5-2025 23304 13 37
الإثنين 12-5-2025 32205 1 20
الثلاثاء 13-5-2025 32205 21 28
الثلاثاء 13-5-2025 32206 1 15
الأربعاء 14-5-2025 32206 16 40
الأحد 18-5-2025 32207 1 23
الإثنين 19-5-2025 32207 24 28
الإثنين 19-5-2025 32208 1 20
الثلاثاء 20-5-2025 32209 1 20
الأربعاء 21-5-2025 32209 21 29
الأربعاء 21-5-2025 32210 1 15
الأحد 25-5-2025 32210 16 30
الإثنين 26-5-2025 32211 1 20
الثلاثاء 27-5-2025 32211 21 27
الثلاثاء 27-5-2025 32312 1 15
الأربعاء 28-5-2025 32312 16 26
الأربعاء 28-5-2025 32213 1 16
الأحد 1-6-2025 32214 1 18
الإثنين 2-6-2025 32215 1 11
الثلاثاء 3-6-2025 32316 1 20
الأربعاء 4-6-2025 32317 1 20
الأحد 15-6-2025 32317 21 38
الإثنين 16-6-2025 32218 1 28
الثلاثاء 17-6-2025 32219 1 28
الأربعاء 18-6-2025 32220 1 12
الأحد 22-6-2025 32221 1 18
الإثنين 23-6-2025 32222 1 16
الثلاثاء 24-6-2025 32223 1 28
الأربعاء 25-6-2025 32224 1 18
الأحد 29-6-2025 32225 1 20
الأحد 29-6-2025 32225 21 30
الثلاثاء 1-7-2025 32226 1 10
الأربعاء 2-7-2025 32226 11 25
الأحد 6-7-2025 32227 1 16
الإثنين 7-7-2025 32228 1 28
الثلاثاء 8-7-2025 32229 1 26
الأربعاء 9-7-2025 32231 1 23
الأحد 13-7-2025 32231 24 19*
الأحد 13-7-2025 32232 1 20
الإثنين 14-7-2025 32233 1 26
الثلاثاء 15-7-2025 32234 1 25
الثلاثاء 15-7-2025 32234 26 29
الأربعاء 16-7-2025 32235 1 22
الأحد 20-7-2025 32236 1 20
الإثنين 21-7-2025 32236 21 39
الثلاثاء 22-7-2025 32237 1 20
الثلاثاء 22-7-2025 32237 21 32
الأحد 27-7-2025 32238 1 16
الإثنين 28-7-2025 32238 17 40
الثلاثاء 29-7-2025 32239 1 11
الأربعاء 30-7-2025 32240 1 24
الأحد 3-8-2025 32241 1 20
الإثنين 4-8-2025 32242 1 24
الأحد - الأربعاء 10–13-8-2025 للتسليم المتأخر

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