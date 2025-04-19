«الإسكان»: بدء تسليم أراضي الحي 32 في العبور الجديدة 4 مايو المقبل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سيبدأ يوم الأحد 4-5-2025 في تسليم قطع أراضي المجاورة 2 بالحي 32 بنطاق جمعية الأمل سابقا بالمدينة، وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وتسكينهم وفقاً للقرعة العلنية شريحة المساحة 276 مترا مربعا لقطع الأراضي.

تسريع وتيرة العمل في مشروعات المرافق

وأشار وزير الإسكان إلى أن تسليم قطع الأراضي سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 13-8-2025، على أن يتم التسليم وفقاً للمواعيد المقررة، مشدداً في الوقت نفسه على تسريع وتيرة العمل بمشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار سرعة تنمية الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.

المستندات المطلوبة لاستلام الأراضي

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه يتم الحضور بمقر جهاز المدينة في الموعد المحدد للاستلام وتقديم المستندات التالية:

أصل عقد البيع

أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية

مستندات تسلسل الملكية

إخطار التخصيص

سداد المبالغ المستحقة وتسليم الشيكات الخاصة بالأقساط وعليها صحة توقيع من البنك.

مواعيد تسليم الأراضي

ويأتي تسليم قطع الأراضي وفقا للمواعيد التالي: