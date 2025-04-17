وزير الإسكان يُتابع أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة في المدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بمدن بدر والقاهرة الجديدة والعبور والشروق، والقرى السياحية، والتي تشمل أعمال تنسيق الموقع والأرصفة والنظافة والزراعة والخدمات.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية جزء أساسي من خطة تحسين الخدمات بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التطوير.

المرور على المحاور الرئيسية للمدينة

وقام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، بجولة تفقدية شملت المرور على المحاور الرئيسية للمدينة، لمتابعة موقف أعمال تطوير الطرق والنظافة العامة وأعمال الزراعة والتشجير وصيانة الإنارة، بجانب الوقوف على سير أعمال التطوير الجارية في بعض المناطق.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

وأكد عامر، أهمية رفع كفاءة الطرق بشكل دائم، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لضمان بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، والتفاعل السريع مع أي شكاوى ترد من السكان، والتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتنفيذ الحلول فورًا.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق في بيت الوطن بمنطقة النرجس الجديدة، لافتاً إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت بالمنطقة A بالنرجس الجديدة بالتجمع الثالث، وأنه جرى الانتهاء من طبقة الأساس بمناطق النرجس الجديدة.

واستكمل الغيطي الجولة بمتابعة أعمال الطرق بحى جاردينيا، التجمع الثالث، إذ جرى الانتهاء من جميع أعمال الأسفلت للأرصفة بمنطقة جاردينيا 2، وتنفيذ 70% من‎‎ أعمال الأرصفة من مناطق جاردينيا 3 وجارٍ العمل فى منطقة جاردينيا 1، وكذا تفقد أعمال رفع الكفاءة بحى الشويفات بالتجمع الخامس.

كما تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسؤولو الجهاز، تنسيق الموقع وإعادة الشيء لأصله للتوسعات التي تمت بميدان الحي الأول بالطريق الرئيسي للمدينة، لتسهيل الحركة المرورية ومنع التكدسات بتلك المنطقة.

كما تابع رئيس الجهاز، أعمال إعادة الشيء لأصله وتنسيق الموقع بميدان الحي الخامس، بعد الانتهاء من أعمال رفع مناسيب الغرف لخط 1400مم الخارج من محطة مياه العبور الرئيسية، والمغذى لمدينة القاهرة الجديدة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، إلى جانب أعمال رفع الكفاءة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء في بعض أحياء المدينة (الثالث والرابع والخامس والسادس) حفاظا على الواجهة الحضارية للمدينة وتقديم خدمات أفضل وبيئة صحية السكان.

محطات النقل الجماعي

فيما أشار المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى تكثيف العمل على رفع مخلفات النظافة من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي وعربات جمع القمامة إلى جانب الدفع بالمكانس الآلية والجرارات المجهزة للعمل بالطرق والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة.

وقام مسؤولو جهاز القرى السياحية بجولة تفقدية لمتابعة استكمال أعمال الرصف وطبقات التأسيس لطريق الازدواج، وأعمال تنسيق مدخل نيو مارينا من بوابة 1 حتي بوابة 3، ضمن الارتقاء بالخدمات وتطويرها بمركز مارينا العلمين السياحي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح مسئولو جهاز القرى السياحية، أنه يجري إقامة سور فاصل لإعادة إحياء وتطوير منطقة الخدمات، وقد بلغت نسبة إنجاز طريق الازدواج (40% )