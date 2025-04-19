حسام حبيب يبحث عن مواهب جديدة في التأليف والتلحين: «مستني تشاركوني ألبوم جديد»

حسام حبيب يبحث عن مواهب جديدة في التأليف والتلحين: «مستني تشاركوني ألبوم جديد»

حسام حبيب يبحث عن مواهب جديدة في التأليف والتلحين: «مستني تشاركوني ألبوم جديد»

أعلن الفنان حسام حبيب، أنه يبحث عن مواهب فنية جديدة لضمها لألبومه الغنائي الجديد الذي يحضر له، وكشف عن هذا من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

حسام حبيب يبحث عن مواهب جديدة فى التأليف والتلحين

وكتب الفنان حسام حبيب قائلا: «لو شاعر، ملحن، موزع، حابب تشاركوني بأغنية في ألبوم الجديد، تكون مواهب جديدة مستني أعمالكم».

يذكر أن الفنان حسام حبيب يعمل خلال هذه الفترة على ألبومه الغنائي الذي يضم عددا من الأغاني وكشف من خلال لايف على صفحته الخاصة على موقع تيك توك، أن الألبوم يضم 10 أغانٍ سيتم طرحه على جزئين كل جزء منهم يتضمن 5 أغانٍ فقط الأول سيتم طرحه خلال هذه الفترة والثاني سيتم طرحه في شهر أغسطس المقبل.

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